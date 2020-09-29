В Ромодановском районе горела баня

В Ромодановском районе произошло возгорание бани.

Ранним утром 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Малые Березники. На улице Дорожной загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru