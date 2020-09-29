Житель Рузаевки, ударивший гражданскую жену ножом, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры ударил ножом гражданскую жену.

В июле нынешнего года 44-летний житель Рузаевки, имеющий судимость, поссорился со своей 36-летней гражданской супруга. В процессе выяснения отношений женщина оскорбила сожителя. В ответ на это мужчина ударил гражданскую жену ножом в область грудной клетки, а затем вызвал медиков. Пострадавшая была госпитализирована. Женщина выжила.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении сожителя пострадавшей находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительница Саранска продала машину бывшего гражданского мужа, отбывающего наказание в колонии.

Источник: 13.мвд.рф