В селе Большое Игнатово сгорел погрузчик

В селе Большое Игнатово произошел пожар, который уничтожил погрузчик.
Днём 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Колхозной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит погрузчик.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило погрузчик на площади, составляющей 3 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru