Мордовия получила деньги на компенсацию доходов, которые не были получены из-за коронавируса

Мордовия получила из федерального бюджета 941 млн рублей в качестве компенсации доходов, которые не были получены по причине пандемии коронавирусной инфекции.

На 1 сентября поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики составили 18,709 млрд рублей (97,6% к уровню прошлого года). За апрель-май налоговые поступления снизились на 761,5 млн рублей, при этом уже в июне-августе был отмечен рост поступлений на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru