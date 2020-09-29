Интернет-мошенник ограбил 35-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 35-летняя местная жительница была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Некоторое время назад 35-летняя жительница Саранска на одном из сайтов опубликовала объявление об оказании услуг сиделки. С женщиной связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении воспользоваться предлагаемыми услугами. Также незнакомец попросил горожанку сообщить реквизиты банковской карты якобы для перечисления денежных средств. Жительница Саранска предоставила собеседнику необходимые сведения.

После этого горожанка получила несколько смс-сообщений о пополнении банковского счета на общую сумму свыше 70 тыс. рублей. Затем незнакомец сообщил гражданке, что он ошибочно перечислил столь крупную сумму, по причине чего ей необходимо вернуть деньги. Растерявшись, пострадавшая перечислила мужчине 83 тыс. рублей. Затем женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф