Полицейские Мордовии задержали жителя Липецкой области, подозреваемого в краже мобильных телефонов

Полицейскими Мордовии был задержан житель Липецкой области, который подозревается в краже мобильных телефонов.

В ночь на 20 июля нынешнего года 27-летний житель Липецкой области, имеющий судимость, находясь в Зубовой Поляне, разбив окно, проник в салон по продаже мобильных телефонов, откуда похитил семь смартфонов и денежные средства в сумме более 22 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 67 тыс. рублей.

Выяснилось, что в Мордовию подозреваемый приехал вместе со своим приятелем на автобусе. Парни собирались отправиться в Теньгушевский район, где ранее проживал задержанный. Молодые люди решили на время остановиться в Зубовой Поляне. После распития спиртных напитков приятели уснули на улице. Проснувшись, подозреваемый вспомнил, что видел неподалеку салон по продаже мобильных телефонов. После совершения преступления парень разбудил товарища, а затем они, вызвав такси, уехали в Рязанскую область, откуда уже направились домой.

В отношении 27-летнего жителя Липецкой области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф