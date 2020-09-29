В Саранске 17-летний студент ограбил двух пенсионерок

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего парня, который подозревается в совершении двух грабежей.

Было установлено, что 3 сентября возле дома, расположенного по адресу – улица Пушкина, 17-летний студент колледжа вырвал из рук 72-летней женщины сумку с документами, банковскими картами и денежными средствами в сумме 6,5 тыс. рублей.

Второе преступление было совершено 23 сентября. Молодой человек похитил у 71-летней пенсионерки сумку, в которой находились 100 рублей, мобильный телефон и пенсионное удостоверение.

Украденные деньги студент потратил на личные нужды, мобильный телефон продал, а документы выбросил.

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Источник: 13.мвд.рф