В Саранске осудили местную жительницу, ударившую мужа ножом

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего супруга.

В конце июня 29-летняя жительница Саранска и её 32-летний супруг праздновали день рождения младшего сына. В определенный момент мужчина вышел из комнаты в секцию общежития и стал разговаривать с соседями. Осужденную разозлило длительное отсутствие мужа. Гражданка отказалась впускать супруга обратно в комнату, вследствие чего вспыхнула ссора. Спустя некоторое время осужденная вышла в коридор и ударила мужа ножом.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану грудной клетки, проникающую в плевральную полость. Также имело место повреждение легкого и межреберной артерии.

Решением суда в отношении горожанки была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Суд решил отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения младшим ребенком преступницы четырнадцатилетнего возраста.

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Источник: 13.мвд.рф