В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в вандализме

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, повредившего остановку общественного транспорта.

Некоторое время назад 45-летний ранее судимый житель деревни Лыковщина Ромодановского района, который ведет бродяжнический образ жизни, в одном из мусорных баков обнаружил спортивную биту. Проходя мимо остановки общественного транспорта «Бульвар Эрьзи», мужчина разбил битой стекло павильона. Сумма ущерба составила более 31 тыс. рублей.

Мужчина не отрицает свою вину.

Также читайте о том, что в Саранске осудили местную жительницу, ударившую мужа ножом.

Источник: 13.мвд.рф