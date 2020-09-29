В Большеберезниковском районе горела хозяйственная постройка

В Большеберезниковском районе произошло возгорание хозяйственной постройки.

Утром 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Марьяновка. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Сурная, загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru