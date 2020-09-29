Спортсменка из Мордовии завоевала награды Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

На днях в Венгрии завершились финалы этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В воскресенье, 27 сентября, третьими в байдарке-четверке стали представительницы России Наталья Подольская, Елена Анюшина (Мордовия), Анастасия Долгова и Светлана Черниговская.

Стоит отметить, что ранее Елена Анюшина стала серебряным призером венгерского этапа Кубка мира в гребле на байдарке-двойке на 500 м.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru