Команда Мордовии стала серебряным медалистом эстафеты первенства России по биатлону

В Ижевске на днях завершилось первенство России по биатлону.

В эстафете среди юношей команде Мордовии удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета, уступив при этом лидерам соревнования, которыми стали представители Башкортостана.

В активе спортсменов из Мордовии три награды состязания. Ранее Ярослав Конкин, подопечный СШОР по зимним видам спорта Мордовии, завоевал серебро в кроссовом спринте и золото в индивидуальной гонке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru