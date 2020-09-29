Команда Мордовии стала серебряным медалистом эстафеты первенства России по биатлону

В Ижевске на днях завершилось первенство России по биатлону.
В эстафете среди юношей команде Мордовии удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета, уступив при этом лидерам соревнования, которыми стали представители Башкортостана.
В активе спортсменов из Мордовии три награды состязания. Ранее Ярослав Конкин, подопечный СШОР по зимним видам спорта Мордовии, завоевал серебро в кроссовом спринте и золото в индивидуальной гонке.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru