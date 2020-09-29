В Саранске пропала без вести женщина, которая страдает потерей памяти

В Саранске разыскивается женщина, которая страдает потерей памяти.

Талалаева Татьяна Александровна 26 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что на мизинце женщины отсутствует фаланга пальца, что является результатом производственной травмы. Также имеются сведения о том, что горожанка страдает потерей памяти. Возраст женщины составляет 65 лет.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

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Источник: vk.com/poisk_13region