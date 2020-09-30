Жителя Краснослободского района осудили за убийство матери

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил свою мать.

В первой половине мая нынешнего года 52-летний житель указанного района во дворе дома несколько раз ударил свою 80-летнюю мать гаечным ключом и топором по голове и шее. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Тело матери преступник оставил в огороде, прикрыв металлическим листом.

Мужчина заявил, что совершил преступление из-за того, что мать постоянно упрекала его в отсутствии постоянной работы и алкоголизме.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф