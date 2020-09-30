В Саранске загорелся магазин

В Саранске произошло возгорание магазина.

Утром 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит магазин.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил помещение магазина на площади, составляющей 40 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru