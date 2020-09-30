В одной из колоний Мордовии была отремонтирована столовая

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии после капитального ремонта открыта столовая для осужденных.

Помещение, площадь которого составляет 270 квадратных метров, было отремонтировано с применением новейших отделочных технологий. Ремонт проводился силами осужденных, трудоустроенных рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

В помещении были установлены пластиковые стеклопакеты, подвесные потолки, сантехника. Также были закуплены новые столы, лавки, вешалки.

Обеденный зал рассчитан на посещение 250 человек.

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Источник: 13.fsin.su