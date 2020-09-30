В УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшую резервную группу

На стрельбище УФСИН РФ по Мордовии был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшую резервную группу караулов отделов охраны подведомственных учреждений.

Смотр-конкурс проводился в несколько этапов. Первый этап представлял собой бег на один километр в полной экипировке. Вторым этапом было применение служебной собаки при задержании. Третий этап представлял собой снаряжение магазинов. Четвертым этапом стала огневая подготовка, которая включает в себя выполнение первого спортивного упражнения стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Первое место заняла резервная группа отдела охраны следственного изолятора №2.

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Источник: 13.fsin.su