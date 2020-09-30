В Мордовии психологи в работе с осужденными применяют особую технику рисования

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии сотрудники психологической лаборатории используют в своей практической деятельности технику рисования под названием зентангл.

Зентангл представляет собой графический рисунок, состоящий из линий, простых элементов, зачастую повторяющихся, которые не несут в себе смысловую нагрузку.

Особенностью рассматриваемой техники является то, что неспешное рисование повторяемых узоров вводит в медитативное состояние. Рисуя зентангл, человек фокусируется на процессе, а не на результате, что оказывает терапевтический эффект выхода эмоций, расслабления и улучшения самочувствия.

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Источник: 13.fsin.su