Жительницу Саранска осудили за хранение героина

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в хранении героина.

В прошлом году 33-летняя жительница Саранска приобрела для личного употребления героин общей массой более 86 г. Горожанка была задержана сотрудниками правоохранительных органов ранним утром 4 августа минувшего года.

Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф