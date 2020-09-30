В Саранске горел комбайн

В Саранске произошло возгорание комбайна.

Днём 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе Саранска. На территории указанного района загорелся комбайн.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Пламя повредило комбайн на площади, составляющей 12 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru