В Саранске горел комбайн

В Саранске произошло возгорание комбайна.
Днём 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе Саранска. На территории указанного района загорелся комбайн.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.
Пламя повредило комбайн на площади, составляющей 12 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru