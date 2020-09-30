Жителя Ельниковского района осудили за совершение краж

В Ельниковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже кошельков и денежных средств.

Стражами порядка было установлено, что 69-летний ранее судимый житель указанного района заходил в сельские магазины, дожидался, когда продавщица уйдет в подсобное помещение или отвлечется на покупателя, после чего похищал выручку из кассы или кошельки из сумочек, оставленных без присмотра. В общей сложности злоумышленник похитил более 37 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф