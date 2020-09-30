Глава Мордовии Владимир Волков в Кадошкинском районе посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой предприятием.

На указанном заводе соблюдаются меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. При входе производится замер температуры бесконтактным способом, предлагаются маски, перчатки, антисептик для обработки рук.

Владимир Волков призвал всех работодателей Мордовии привить своих сотрудников в срок до 15 октября.

Генеральный директор завода Владимир Рудаков заверил главу Мордовии, что средства на приобретение вакцины уже направлены в ГУП РМ «Фармация», в настоящее время ожидаются её поставки.

В ходе осмотра производственных площадок предприятия Владимир Волков отметил, что завод выпускает светильники для уличного освещения нового поколения. Они отличаются высокой энергоэффективностью, надежностью, высоким качеством и доступной ценой. Светильники позволят в 4-5 раз снизить энергозатраты. Они легче и оснащены автоматической регулировкой яркости.

В Мордовии эти светильники освещают Рузаевку, Кадошкино и частично Саранск, Инсар, Ковылкино.

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Источник: e-mordovia.ru