Владимир Волков оценил ремонт дорог в Кадошкинском районе

Глава Мордовии Владимир Волков 29 сентября с рабочей поездкой посетил Кадошкинский район.

Руководитель республики осмотрел участок автомобильной дороги между Кадошкино, Пушкино и Нагаево, ремонт которой ведется в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Протяженность участка отремонтированной дороги составляет более 4 километров. Сейчас дорога полностью отремонтирована, покрыта новым асфальтом и обустроена дорожными знаками и разметкой, барьерным и пешеходным ограждением. Были установлены автобусные остановки и пешеходные переходы, построен тротуар.

Стоимость объекта составляет почти 47 млн рублей.

Глава республики оценил качество работ, проехав по отремонтированной дороге, а также встретился с жителями района.

Также в этом году было начато строительство участка автодороги от Нагаево до Шувар протяженностью чуть более 1 километра. Стоимость ремонтных работ составляет порядка 39 млн рублей.

Также читайте о том, что Владимир Волков в Кадошкинском районе посетил электротехнический завод.

Источник: e-mordovia.ru