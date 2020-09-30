Жительница Зубово-Полянского района принесла в банк фальшивые деньги

В Зубово-Полянском районе была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Некоторое время назад сотрудники банка при проверке денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей, поступившей от 48-летней жительницы указанного района, которая работает преподавателем музыки, обнаружили, что банкнота является фальшивой.

Выяснилось, что женщина получила купюру за подработку в качестве ведущей свадьбы, которую провела несколько дней назад в Атюрьевском районе. Молодожены расплатились с женщиной банкнотами, подаренными им на торжество.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф