Житель Саранска, ударивший знакомого ножом, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 21-летнего местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

В июле нынешнего года 21-летний житель Саранска и его 22-летний знакомый проводили время в компании своих приятелей. Находясь во дворе дома, расположенного по адресу – улица Коваленко, между указанными парнями, каждый из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, вспыхнула ссора по поводу криминального прошлого. В процессе выяснения отношений 21-летний парень сходил домой, взял нож и, вернувшись обратно, ударил им оппонента в живот.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 21-летнего парня находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф