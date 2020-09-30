В Мордовии пойдет под суд житель Казани, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии предстанет перед судом житель Татарстана, который обвиняется в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 32-летний житель Казани опубликовал на одном из сайтов объявление о продаже двигателя, хотя на самом деле ничего продавать не собирался. С обвиняемым связался житель Саранска, сообщивший о намерении приобрести мотор. Фигурант уголовного дела заявил, что товар будет отправлен в Мордовию только после перечисления предоплаты в размере 120 тыс. рублей. Получив деньги от пострадавшего, житель Казани перестал выходить на связь.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда. Стоит отметить, что житель Казани возместил ущерб пострадавшему.

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Источник: 13.мвд.рф