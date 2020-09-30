Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан Таджикистана

В Саранске местный житель прописал в своем доме нескольких иностранцев.

Некоторое время назад 67-летний житель Октябрьского района Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме десять граждан Таджикистана. Фактически иностранцы проживают по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жителя Ельниковского района осудили за совершение краж.

Источник: 13.мвд.рф