Житель Саранска, обвиняемый в краже женской сумочки, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже женской сумочки.
Вечером 12 июля нынешнего года 32-летний житель Саранска в компании знакомых отдыхал на берегу водоема. В определенный момент мужчина обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумочку, в которой находился мобильный телефон. Гражданин похитил чужое имущество и покинул место преступления.
Сумочку мужчина выбросил сразу, а от мобильного телефона, который нечаянно разбил по дороге, избавился позже.
Материалы уголовного дела в отношении горожанина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.
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Источник: 13.мвд.рф