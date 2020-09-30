В Рузаевке разыскивается женщина, подозреваемая в краже

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в краже.

Неизвестная гражданка, которая подозревается в краже чужого имущества, была одета в светлую куртку, штаны черного цвета и ботинки того же цвета. На вид подозреваемой 55-60 лет.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности и местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: (834-51) 4-03-89, 4-03-97, 4-03-70 (8342) 38-59-64.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф