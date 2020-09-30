В Саранске был задержан продавец снюса

В Саранске сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности продавца снюса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего продавца снюса, во время личного досмотра которого были обнаружены и изъяты 10 полимерных упаковок со смесью. При проведении исследования было установлено, что изъятые вещества содержат никотин.

В отношении 31-летнего мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ «Оптовая продажа никотинсодержащей продукции».

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Источник: 13.мвд.рф