В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 30 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пензятка. Возле дома №41, расположенного по адресу – улица Юбилейная, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru