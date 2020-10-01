В Лямбирском районе в ДТП пострадал 82-летний пенсионер

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 82-летний пенсионер.

Происшествие произошло вечером 30 сентября на 10-м километре дороги, соединяющей Саранск, Берсеневку и Пензятку. По предварительной информации, 18-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Гранта».

Пострадал 82-летний пассажир «Гранты». Мужчина доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф