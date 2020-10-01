В Рузаевке горели надворные постройки и жилой дом

В Рузаевке произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Днём 30 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Зои Космодемьянской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки и жилой дом.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил жилой дом и надворные постройки на общей площади, составляющей 120 квадратных метров.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru