В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Поздним вечером 30 сентября на 56-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21150. За рулем транспортного средства находился 18-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф