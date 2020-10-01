В Темниковском районе горело сено

В Темниковском районе произошло возгорание сена.
Указанное происшествие произошло днём 30 сентября на территории деревни Плоское. Неподалеку от дома №77, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелось сено.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил три тюка сена на площади 5 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru