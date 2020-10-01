В сентябре мошенники ограбили более 80 жителей Мордовии

В сентябре более 80 жителей Мордовии были ограблены мошенниками.

Общая сумма денежных средств, похищенных мошенниками у жителей республики на протяжении первого месяца осени, составляет более 4,3 млн рублей.

В большинстве случаев преступники действуют либо под видом сотрудников банка, сообщающих о попытках незаконного списания денег третьими лицами со счетов, либо под видом покупателей или продавцов различных товаров.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф