В Саранске горела солома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание соломы.
В ночь на 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Монастырское. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят два стога соломы. К моменту их приезда огонь успел распространиться на площади, составляющей 800 квадратных метров.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания соломы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru