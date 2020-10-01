В Саранске горела солома

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание соломы.

В ночь на 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Монастырское. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят два стога соломы. К моменту их приезда огонь успел распространиться на площади, составляющей 800 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания соломы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке горели надворные постройки и жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru