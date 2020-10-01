В Саранске осудили местного жителя, ударившего полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил сотрудника полиции.

Вечером 15 июля нынешнего года 58-летний житель Саранска избил свою супругу. Последняя вызвала полицию. На место инцидента прибыл участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД России по Саранску. Осужденный вытолкнул стража порядка из квартиры на лестничную площадку, а затем два раза ударил его в область левого плеча и левого глаза. Полицейский усмирил мужчину. Последний также выругался матом в адрес сотрудника полиции.

Свою вину горожанин не признал, заявив, что всего его вышеперечисленные действия не имели место в реальной действительности, а являются выдумкой пострадавшего и супруги.

Решением Октябрьского районного суда в отношении 58-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru