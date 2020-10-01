Прокуратура Ромодановского района выявила нарушения правил оформления материнского капитала

Прокуратура Ромодановского района выявила нарушения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Сотрудниками ведомства было установлено, что трем жительницам указанного района после рождения второго ребенка были выданы государственные сертификаты на материнский капитал. Желая использовать его средства на улучшение жилищных условий семьи, женщины и их супруги заключили договоры ипотечного кредитования, согласно которым банк предоставил их семьям кредиты для приобретения недвижимости. Но принятое на себя обязательство оформить совместную собственность на недвижимое имущество, надлежащим образом не исполнили, несовершеннолетних детей в общую долевую собственность не включили.

Прокурор района обратился в суд с исками об обязательстве оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей. Требования были удовлетворены.

Также читайте о том, что в Саранске осудили местного жителя, ударившего полицейского.

Источник: epp.genproc.gov.ru