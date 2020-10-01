Несовершеннолетний житель Саранска, избивший мужчину, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который избил мужчину.

Было установлено, что некоторое время назад несовершеннолетний житель Саранска, используя малозначительный повод, устроил ссору с ранее незнакомым ему 36-летним мужчиной. Юноша несколько раз ударил пострадавшего кулаком по голове.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении несовершеннолетнего горожанина находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru