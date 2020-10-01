Прокуратура Рузаевского района выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов

Рузаевской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой в деятельности организаций социального обслуживания ООО «РГТС «Парус», ООО «Торговый дом «Апшерон», а также ряда индивидуальных предпринимателей были выявлены нарушения закона.

Установлено, что при входе в здания и помещения торгующих организаций и организаций социального обслуживания на лестничном марше отсутствуют средства доступа маломобильных групп населения, а именно пандус и опорные устройства (поручни).

Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей каждый.

Кроме того, межрайонным прокурором в Рузаевский районный суд были направлены исковые заявления о возложении обязанности по принятию мер для обеспечения доступности маломобильных групп населения (инвалидов, людей старшего возраста, людей с детскими колясками).

Исковые заявления судом были рассмотрены и удовлетворены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru