В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии под председательством прокурора республики Александра Филимонова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законодательства, регламентирующего осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также законодательства о противодействии коррупции в указанной сфере.

На территории республики зарегистрировано свыше 27 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Особого внимания прокуроров требовало обеспечение законности региональной и муниципальной нормативной базы. На региональном уровне были оспорены нормативные правовые акты, ущемляющие отдельные категории бизнеса в период пандемии.

Были зафиксированы случаи нарушения права хозяйствующих субъектов при распоряжении находящимся в государственной и муниципальной собственности имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг, предпринимателям не оказывалась надлежащая информационная поддержка. Не искоренены факты воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Всего было выявлено более 1 тыс. нарушений закона, принесено свыше 100 протестов, внесено почти 400 представлений, более 400 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам прокурорской проверки возбуждено 1 уголовное дело.

По итогам анализа материалов коллегией прокуратуры республики был разработан комплекс конкретных мер по достижению намеченных целей и повышению результативности прокурорской деятельности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru