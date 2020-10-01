В Мордовии главу поселения оштрафовали за нарушение закона

В Теньгушевском районе глава одного из местных поселений был оштрафован за нарушение закона.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в конце июня нынешнего года в администрацию одного из поселений указанного района от местной жительницы поступило обращение по поводу содержания собак, которое объективно, всесторонне и своевременно главной местной администрации рассмотрено не было.

В отношении главы поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru