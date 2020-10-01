В одной из колоний Мордовии прошло мероприятие «Дары осени»

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии было проведено культурно-массовое мероприятие «Дары осени».

В указанном мероприятии приняли участие все отделы и службы учреждения.

На суд жюри были представлены работы в номинациях «Осенний букет», «Осеннее блюдо» и Осенняя композиция».

Авторы сами придумывали названия для своих работ, которые были ими представлены в оригинальной форме.

Победители были награждены дипломами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su