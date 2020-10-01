Помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими посетил учебный центр

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла встреча сотрудников постоянного и переменного состава с помощником начальника ведомства по работе с верующими иереем Александром (Левиным).

Темой для беседы послужили семейные ценности. Отец Александр рассказал о смысле и предназначении семейного союза, о выборе спутника жизни, необходимости совместных обязательств и взаимной ответственности по укреплению брака и воспитанию детей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su