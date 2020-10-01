В Саранске было запущено новое производство композиционных материалов

АО «Лидер-Кампаунд» запустило в Саранске новое производство по выпуску трудногорючих композиционных материалов (компаундов) для низковольтных кабелей (до 6 кВ), которые используются в детских садах, школах, больницах, метро.

Производительность новой линии составляет до 6 тыс. тонн продукции в год. Для размещения этой линии был построен новый производственный корпус площадью 1500 кв. метров.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков высоко оценил возможности нового производства, посетив предприятие в августе текущего года.

Новое производство стало второй частью проекта, в рамках которого на предприятии в прошлом году была запущена линия по производству электропроводящих пероксидносшиваемых компаундов для кабелей высокого напряжения (до 220 кВ). Данные кабели используются для передачи и распределения электроэнергии. Мощность этой линии составляет 4,5 тыс. тонн в год.

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Источник: e-mordovia.ru