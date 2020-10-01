В Мордовии подвели итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Минэкономики Мордовии была проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, подготовлен сводный доклад о результатах мониторинга и сформирован рейтинг муниципальных образований.

При формировании рейтинга оценивались показатели, результаты которых напрямую зависят от деятельности местных властей и характеризуют степень развития в муниципальных образованиях малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, качество автомобильных дорог и представляемых муниципальных услуг, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Экспертная комиссии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления рассмотрела сводный доклад о результатах мониторинга и определила 10 муниципальных образований-получателей грантов, выделяемых из республиканского бюджета за достижение наилучших значений показателей эффективности. В их число вошли городской округ Саранск и Атяшевский, Ковылкинский, Атюрьевский, Лямбирский, Ичалковский, Дубенский, Ардатовский, Инсарский, Торбеевский муниципальные районы.

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Источник: e-mordovia.ru