В Мордовии назвали сроки осенних школьных каникул

Заместитель председателя правительства Мордовии Галина Лотванова сообщила, что осенние каникулы в школах республики планируются с 27 октября по 4 ноября включительно.

Эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях региона контролируется в ежедневном режиме, при необходимости будут приниматься новые решения.

Галина Лотванова сообщила, что по состоянию на 1 октября на карантине в Мордовии находятся два класса. Ранее домой отправили учеников 15-ти классов, но почти все уже вернулись за парты. Причиной карантина стал подтвержденный коронавирус среди детей, который протекал без симптомов. Во всех случаях заражение произошло внутри семьи.

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Источник: mordovmedia.ru