За третий квартал текущего года в Саранске было выявлено более 100 нарушений земельного законодательства

В Саранске на протяжении третьего квартала нынешнего года было зафиксировано более 100 нарушений земельного законодательства.

За третий квартал нынешнего года муниципальными инспекторами Саранска по использованию и охране земель было выявлено 107 нарушений земельного законодательства.

Всем нарушителям были выданы предписания. Были составлены и переданы по подведомственности мировым судьям 77 протоколов. К административной ответственности были привлечены 63 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 19,3 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru