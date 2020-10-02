В Старошайговском районе сгорели надворные постройки и жилой дом

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.
Вечером 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мельцаны. На улице Чайной загорелись надворные постройки и жилой дом №33.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на общей площади, составляющей 290 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru